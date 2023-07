Sì all'assegno divorzile anche se il marito ha ceduto alla ex mobili e immobili senza indicare però "quando" e "dove" di Giampaolo Piagnerelli

La ex moglie aveva alienato parte degli immobili realizzando la somma di 585.000 euro ed era tuttora proprietaria di immobili e titoli azionari, aveva, poi, una liquidità di 1.165.000 euro

Il diniego del marito a corrispondere l'assegno divorzile alla ex moglie non può trovare accoglimento se l'uomo non indica "quando" e "dove" ha rilasciato alla ex beni mobili e immobili. Venendo ai fatti la Corte d'Appello di Roma, (con sentenza n. 8081/2021, depositata il 6 dicembre 2021), ha confermato la sentenza n. 10774/2019 con cui il Tribunale di Roma, nella causa di divorzio pendente tra due soggetti, ha riconosciuto alla donna l'assegno di divorzio mensile di 1.200 euro.

Il giudice...