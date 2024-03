Sì ai danni non patrimoniali dal datore per vessazioni anche senza il mobbing

In tema di amministrazione di sostegno è più difficile separare la società dal “patrimonio personale”; scatta il reato di lesioni nel caso in cui l’imputato abbia procurato un trauma contusivo: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione da parte dei giudici.



Il datore di lavoro che consente condotte mobbizzanti o comunque vessatorie (ad esempio, lo straining) nei propri uffici o non si attiva al fine di evitarle, risponde dei danni non patrimoniali subiti dal lavoratore per le condotte illecite agite da superiori o da altri colleghi della vittima, ma, soprattutto, secondo la Cassazione (sentenza n. 3822/2024), il giudice non può escludere la sussistenza degli illeciti dipendenti dalle violazioni delle prescrizioni imposte al datore di lavoro dall’articolo...