Sicurezza sul lavoro: bollino di qualità per Cassa Forense

Cassa Forense certificata per la sicurezza sul lavoro. L’Ente di previdenza ha ottenuto la certificazione secondo la norma ISO 45001:2018, standard internazionale leader per i sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. “Si tratta di un traguardo importante - ha commentato Valter Militi Presidente di Cassa Forense - che ci consentirà di rendere ancor più efficaci le nostre iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La certificazione, si legge in una nota dell’Istituto, garantisce all’Ente di previdenza la conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di identificare gli eventuali rischi, di stabilire degli obiettivi e dei piani per raggiungerli, di coinvolgere i lavoratori nel processo di gestione del sistema.

Si tratta, prosegue la nota, di un “approccio proattivo” che interviene non solo in termini di prevenzione degli incidenti ma anche in termini di innovazione e di efficienza dei processi di lavorazione dell’Ente. La norma, infatti, richiede un monitoraggio e una valutazione regolari dell’efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, anche ai fini del cosiddetto miglioramento continuo: tramite audit e revisioni interne Cassa Forense identifica, infatti, le aree di miglioramento e valuta di conseguenza le più idonee azioni correttive.

La certificazione ISO 45001:2018 offre, inoltre, grandi opportunità per Cassa Forense sia in termini di sgravi Inail, sia in riferimento alla efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 25 septies del D.Lgs 231/01.

“Valutare e migliorare continuamente i nostri processi di sicurezza per garantire il mantenimento degli standard più elevati nei confronti dei nostri dipendenti, iscritti e stakeholder – prosegue Militi – è alla base del nostro impegno”. “Per poter potenziare la nostra azione in tale ambito – conclude - è determinante un maggiore coinvolgimento del top management nell’identificazione dei rischi e nell’integrazione dei requisiti di salute e sicurezza all’interno dei processi aziendali. La certificazione 45001:2018 ci aiuterà a farlo”.