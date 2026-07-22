Sideralba S.p.A., player di riferimento internazionale nel settore della trasformazione dell’acciaio, ha perfezionato l’acquisizione della quota di controllo pari al 51% di Sidergalbiati S.p.A., la NewCo nata dal conferimento delle storiche attività di Galbiati S.p.A. e Metalnastro S.r.l. avvenuto nel mese di giugno, avente ad oggetto i siti produttivi di Sirone (LC), Montichiari (BS) e Gorla Minore (VA).
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Sideralba S.p.A. per gli aspetti legali con un team composto dal partner Gabriele Arcuri e dalla senior associate Marta Terziani, e per gli aspetti fiscali con un team composto dalla partner Monica Valentino e dall’associate Grazia D’Alessio.
Deloitte ha assistito Sideralba S.p.A. per quanto riguarda gli aspetti di due diligence contabile con un team composto dal partner Mariano Bruno e dal manager Ettore Vasaturo.
Studio Castellano ha assistito Sideralba S.p.A. per gli aspetti giuslavoristici, sindacali e contributivi dell’operazione, con un team composto dall’avv. Francesco Castellano e dal dott. Massimiliano Nesci.
Fin-Ag e la famiglia Galbiati sono stati assistiti da Fieldfisher Italy per gli aspetti legali, con un team composto dal partner Niccolò Massimo Gruppi e dall’associate Lorenzo Gherardi, e da L9ft – Laboratorio Fiscale & Tributario per gli aspetti fiscali, con un team composto dal partner Francesco Puccio e da Federica Oggioni.