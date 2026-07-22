Gabriele Arcuri, Monica Valentino, Francesco Puccio, Mariano Bruno, Francesco Castellano, Massimiliano Nesci, Niccolò Massimo Gruppi

Sideralba S.p.A., player di riferimento internazionale nel settore della trasformazione dell’acciaio, ha perfezionato l’acquisizione della quota di controllo pari al 51% di Sidergalbiati S.p.A., la NewCo nata dal conferimento delle storiche attività di Galbiati S.p.A. e Metalnastro S.r.l. avvenuto nel mese di giugno, avente ad oggetto i siti produttivi di Sirone (LC), Montichiari (BS) e Gorla Minore (VA).

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Sideralba S.p.A. per gli aspetti legali con un team composto dal partner Gabriele Arcuri e dalla senior associate Marta Terziani, e per gli aspetti fiscali con un team composto dalla partner Monica Valentino e dall’associate Grazia D’Alessio.

Deloitte ha assistito Sideralba S.p.A. per quanto riguarda gli aspetti di due diligence contabile con un team composto dal partner Mariano Bruno e dal manager Ettore Vasaturo.

Studio Castellano ha assistito Sideralba S.p.A. per gli aspetti giuslavoristici, sindacali e contributivi dell’operazione, con un team composto dall’avv. Francesco Castellano e dal dott. Massimiliano Nesci.

Fin-Ag e la famiglia Galbiati sono stati assistiti da Fieldfisher Italy per gli aspetti legali, con un team composto dal partner Niccolò Massimo Gruppi e dall’associate Lorenzo Gherardi, e da L9ft – Laboratorio Fiscale & Tributario per gli aspetti fiscali, con un team composto dal partner Francesco Puccio e da Federica Oggioni.