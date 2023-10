Simmons e Dentons nell’emissione del secondo Btp Valore

Paola Leocani, Piergiorgio Leofreddi









Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i dealers Intesa Sanpaolo e Unicredit e i co-dealers, Banca Akros e Iccrea Banca in relazione alla seconda emissione di BTP Valore da oltre 17 miliardi di euro, con scadenza a cinque anni con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up).



Come per la precedente emissione di BTP Valore, si tratta di un titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, che prevede un c.d. extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.



Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.



Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a sinistra), con la collaborazione del managing associate Baldassarre Battista e della supervising associate Ilaria Barone.



Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (nella foto a destra), partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.