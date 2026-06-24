Leocani e Leofreddi

Simmons & Simmons e lo studio legale Dentons hanno assistito i dealer Intesa Sanpaolo e UniCredit e i co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM in relazione alla prima emissione del Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale, che avrà una durata di 5 anni.

Si tratta di un titolo di Stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, che prevede un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale investito per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2031.

Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.

Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione del counsel Baldassarre Battista.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, Head of Debt and Capital Markets Group in Italia, e composto dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per i profili fiscali.