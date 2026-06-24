Fiordelisi, Gialloreti, Musacchia, Visconti, Arciprete e Pellegrini

Simmons & Simmons ha assistito Kirey, importante system integrator e hub digitale italiano partecipata a livello di maggioranza dal fondo di private equity One Equity Partners, attivo nella trasformazione digitale attraverso soluzioni IT personalizzate, nell’acquisizione del business finance di Engage, società specializzata in servizi di compliance normativa e regolamentare, business integration e consulenza strategica in ambito data management, assistita da Merger Advisors. L’operazione consolida il posizionamento di Kirey nel mercato banking, ampliando le capacità del gruppo a supporto di banche, istituti di pagamento e intermediari finanziari nei processi a maggiore complessità operativa e regolamentare.

Simmons & Simmons ha assistito l’acquirente con un team multidisciplinare coordinato dai partner Laura Fiordelisi e Franco Gialloreti e composto, per gli aspetti corporate/M&A, dalla supervising associate Federica Musacchia e dall’associate Marco Businelli. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dalla supervising associate Cristina del Pezzo di Caianello, mentre i profili golden power sono stati curati dal partner Mauro Pisapia, dalla supervising associate Martina Baraldo e dall’associate Luigi Gabriele Bulfamante.

Merger Advisors ha assistito il venditore con un team coordinato dal partner Fabrizio Visconti e composto da Corrado Grillo, Roberto Pellegrini e Fabrizio Arciprete per i profili M&A, e da Stefano Piras per gli aspetti giuslavoristici.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo dello studio notarile Ciro De Vivo.