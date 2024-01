Simmons & Simmons e Orrick con Ferrovie nella vendita degli ex scali ferroviari Farini e San Cristoforo

Emanuela Molinaro, Enrico Stefanelli

Si è conclusa la procedura di gara competitiva, indetta da FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, per la vendita degli scali ferroviari dismessi Farini e San Cristoforo.

Il migliore offerente è stato individuato nel team Unicredit, Hines e Prelios.

Il prezzo previsto dall’offerta selezionata ammonta a 500 milioni di euro.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà in seguito alla conclusione di processi amministrativi e approvativi secondo procedura di gara ed è previsto entro il mese di marzo 2024.

Per le sue grandi dimensioni l’area ha ampie potenzialità di sviluppo, ed è in grado di ospitare servizi di innovazione a carattere privato e funzioni di interesse pubblico, oltre a una parte significativa di social housing così come un esteso parco.

Le società del Gruppo FS sono state supportate, nel corso della procedura di gara, da un team congiunto degli studi Simmons & Simmons e Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di advisor legali.

Simmons & Simmons ha agito con la partner Emanuela Molinaro e il supervising associate Enrico Stefanelli.