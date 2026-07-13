LUCATELLO, MALVAGNA, RIVOIR

Simmons & Simmons ha agito in qualità di deal legal counsel nell’ambito della prima cartolarizzazione nativa tokenizzata. Si tratta della prima operazione di questo tipo mai realizzata nel mercato europeo.

In particolare, il veicolo Dolomiti SPV S.r.l. ha emesso un’unica classe di titoli asset-backed, registrate e gestite nativamente su blockchain pubblica gestita da Weltix, al fine di acquistare un portafoglio di crediti deteriorati, per un gross book value pari ad Euro 965.581.897,80. Centotrenta Servicing S.p.A. e Sorec S.r.l. hanno agito, rispettivamente, quale master servicer e special servicer dell’operazione .

L’operazione introduce un modello operativo interamente digitale che rende più efficiente l’intero ciclo di vita della cartolarizzazione – dalla gestione del portafoglio all’emissione fino al settlement delle note – riducendo costi, intermediari e tempi di esecuzione. Ne derivano maggiore trasparenza e tracciabilità, con la possibilità per investitori e stakeholder di accedere in modo diretto e continuativo ai dati su performance del portafoglio, flussi di cassa e stato delle note, rafforzando il controllo e la gestione del rischio, elemento cruciale per i portafogli NPL e UTP.

Il team di Simmons & Simmons che ha seguito tutti i profili legali e regolamentari dell’operazione è stato coordinato dal partner Simone Lucatello e composto dal counsel Ugo Malvagna e dal supervising associate Marcello Rivoir.