Leocani Malvagna Battista

Simmons & Simmons ha assistito UniCredit nella strutturazione di un nuovo corporate bond in formato minibond in Italia nativamente digitale e tokenizzato su blockchain pubblica tramite piattaforma di Blockinvest, emesso da Union S.p.A., Società Benefit attiva nel settore delle energie rinnovabili. L’operazione consolida il percorso di innovazione nel mercato dei capitali attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali intrapreso da UniCredit lo scorso anno e rafforza il sostegno agli investimenti sostenibili...