Simona Custer nominata Counsel di A&A Studio Legale

Simona Custer

La practice di Privacy, settore particolarmente seguito dallo Studio, viene resa ancora più rilevante con la promozione di Simona Custer a Counsel.

Divenuta negli anni - grazie all’esperienza maturata nella consulenza in materia di protezione dei dati personali - un punto di riferimento per enti ed imprese per i quali cura inoltre l’attività di formazione del management, dei dipendenti e dei collaboratori, Simona partecipa quale relatrice a convegni, congressi e roundtable in tema di privacy e ricopre il ruolo di Responsabile della protezione dei dati (DPO) dello Studio stesso e di numerosi clienti.

Micaela Barbotti, socia dello Studio, ha così commentato la promozione: «Da anni abbiamo dato il rilievo che merita alla practice e la nomina di Simona si pone in questa logica: presto amplieremo anche il numero dei componenti del dipartimento».