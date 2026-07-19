Il Tribunale di Trento, con sentenza del 23 giugno 2026, ha dichiarato inammissibile la domanda di un sindaco di una banca, che chiedeva l’annullamento della delibera con cui il collegio sindacale lo aveva dichiarato decaduto per difetto di indipendenza. Il sindaco aveva rapporti professionali con il presidente, il direttore generale e un consigliere esecutivo della banca. A fronte di una comunicazione anonima, il collegio sindacale avviava una verifica e rideterminava (rispetto a quanto dichiarato...

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