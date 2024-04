Sinergia per l’inclusione: Linklaters annuncia la partnership con European Women on Boards

Lo studio legale internazionale Linklaters è lieto di annunciare la partnership con European Women on Boards (EWOB), un passo fondamentale per la promozione della diversità di genere e l’avanzamento di donne qualificate in ruoli di leadership.

EWOB è un’associazione europea senza scopo di lucro con sede a Bruxelles che dal 2013 si impegna a promuovere la parità di genere nei ruoli decisionali in tutta Europa. L’organizzazione supporta attivamente le donne e le loro aspirazioni di carriera offrendo programmi di sviluppo professionale, opportunità di networking internazionale ed eventi mensili. EWOB promuove inoltre il cambiamento in Europa attraverso la ricerca e l’advocacy in collaborazione con partner locali e istituzioni europee.

Linklaters supporterà la partecipazione di due donne provenienti da background sotto-rappresentati al C-Level Program di EWOB. Lo Studio contribuirà attivamente anche al contenuto del programma di formazione attraverso la facilitazione di un workshop legale, offrendo competenze e conoscenze specifiche nel settore.

Il C-Level Program di EWOB è progettato per supportare donne in ruoli dirigenziali a gestire le sfide della leadership e, nel contempo, a stabilire connessioni con altre professioniste che si trovano ad affrontare sfide analoghe.

La partnership tra Linklaters e EWOB rappresenta una visione condivisa per un ambiente aziendale più diversificato e inclusivo.

“Questa partnership riflette il nostro impegno costante a costruire una cultura in cui la diversità è non solo rispettata, ma valorizzata. Promuovere l’avanzamento delle donne verso ruoli dirigenziali è essenziale per favorire crescita e innovazione. Siamo orgogliosi di lavorare con European Women on Boards, che gioca un ruolo chiave nell’accelerare il cambiamento verso un equilibrio di genere nei ruoli decisionali.” Tessa Lee, DEI Partner, Linklaters Italy

“Da Linklaters, riconosciamo che l’empowerment delle donne a ricoprire ruoli di leadership non è solo una questione di responsabilità sociale – è anche questione di eccellenza aziendale. La nostra collaborazione con European Women on Boards è un investimento strategico nei talenti che plasmeranno il futuro del business a livello globale. Facilitando l’accesso al C-Level Program di EWOB, vogliamo aiutare a smantellare le barriere e a formare un folto gruppo di leader femminili pronte a fronteggiare le sfide di domani.“ – Anne-Sophie Vankemmelbeke, Partner Linklaters

Il supporto di Linklaters a EWOB è un riflesso della profonda convinzione dello studio nell’uguaglianza delle opportunità e del suo impegno a creare percorsi perché le donne possano avere successo ai massimi livelli della leadership aziendale.