Una società tra avvocati (Sta) può essere validamente costituita e iscritta anche quando vi sia un solo socio avvocato e l'altro socio eserciti una diversa professione, purché risultino rispettati tutti i requisiti previsti dall’articolo 4-bis della legge n. 247/2012. A chiarirlo è il Consiglio nazionale forense, con il parere n. 42 del 25 maggio 2026, pubblicato sul sito del Codice deontologico, in risposta al quesito del COA di Busto Arsizio.

Il quesito

Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati...