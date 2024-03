Studio Legale Sarteschi con il Patrocinio del Comune di Villanova d’Albenga presenta il convegno dal titolo “ SOCIETÀ DI CAPITALI ISCRITTE ALL’ALBO PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ PROPEDEUTICA. Una risorsa per l’efficientamento della riscossione ”.

Con la creazione e successiva realizzazione della sezione separata dell’Albo dei Concessionari prevista dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997 per le società che effettuano le attività propedeutiche alla riscossione, come stabilito dalla finanziaria 2020 e successivo Dm 101/2022, si è imposto un vincolo giuridico agli Enti e alle società in house che intendano affidare tale attività. Il convegno si prefigge lo scopo di analizzare la normativa relativa alle società di capitali iscritte nella sezione separata dell’albo di cui all’art 53 d.lgs 446/1997 partendo dall’analisi, anche storica, dei motivi e della giurisprudenza che hanno dato origine alla creazione separata dell’albo. Si passerà poi ad individuare in maniera dettagliata le attività che queste società possono effettivamente compiere. Si evidenzierà quindi in maniera concreta, quali attività possano essere loro delegate dai Comuni e dalle società in house providing, affinché costituiscano una concreta risorsa per l’efficientamento della riscossione degli Enti locali.

L’evento avrà luogo a Villanova d’Albenga (SV), il 19 aprile presso la Sala Conferenze del Comune, in Via Albenga n. 46. Per iscriversi o richiedere informazioni, inviare una mail a segreteria@cesinformatica.it

Scopri di più

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA