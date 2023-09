Soggetti da esaminare individuati sulla base di un’analisi del rischio di Nicola Cavalluzzo

Il controllo esterno è effettuato dalla Consob oppure dal Mef









Il controllo esterno è effettuato dalla Consob, per i revisori con incarichi in Eip oppure dal Mef, per tutti gli altri. L’articolo 20 del Dlgs 39/2010 stabilisce che gli iscritti nel Registro (sezione A) che svolgono incarichi di revisione, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale, sono soggetti al controllo della qualità, attraverso una verifica adeguata dei documenti e delle carte di lavoro.

L’individuazione del soggetto da sottoporre a esame è effettuata sulla base di un’analisi del rischio...