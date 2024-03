Solo il nesso causale tra attività promozionale e conclusione dell’affare prova il rapporto di agenzia

La stabilità, la continuità dell’incarico e le modalità di calcolo dei compensi non possono rivestire di per sé rilievo cruciale per ritenere sussistente un rapporto di agenzia, laddove difetti il requisito basilare dell’attività di convincimento del potenziale cliente a ordinare i prodotti del preponente e la sussistenza del nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente e la conclusione dell’affare.

I fatti di causa

La controversia trae origine da ...