Marta Spaini

Lo studio Solving amplia il proprio presidio nel diritto amministrativo con l’ingresso di Marta Spaini, Daniela Ziglioli e Giulio Politeo, professionisti provenienti da Ammlex-Amministrativisti Associati. L’operazione rafforza ulteriormente la practice Public Law dello studio nelle aree dell’urbanistica, edilizia, appalti, ambiente, regolatorio ed energia.

Entrano in Solving Marta Spaini, in qualità di equity partner, Daniela Ziglioli, senior associate, e Giulio Politeo, associate, professionisti che portano in dote una consolidata esperienza maturata nell’assistenza e nel contenzioso in materia di diritto amministrativo. Le loro competenze andranno a rafforzare in modo significativo la già consolidata practice Real Estate dello studio, che in questo modo beneficia di un’offerta completa e di livello altamente specialistico sia per gli aspetti commerciali e transactional sia per gli aspetti pubblicistici e urbanistici.

Marta Spaini, avvocato cassazionista, è una professionista di riconosciuta esperienza nel settore amministrativo, con particolare specializzazione in urbanistica ed edilizia, energia, ambiente e contenzioso, maturata nell’assistenza a clienti nazionali e internazionali. La sua esperienza consolidata e il suo profilo di mercato rappresentano un innesto di rilievo per il percorso di crescita di Solving.

Con questo ingresso, Solving consolida ulteriormente il proprio modello di sviluppo fondato su multidisciplinarietà, integrazione delle competenze e capacità di accompagnare clienti pubblici e privati in scenari complessi, anche attraverso la valorizzazione di professionalità specialistiche di alto standing.

“L’ingresso di Marta e del team di Ammlex rappresenta un passaggio importante nel rafforzamento della nostra offerta nel diritto amministrativo, area centrale per molte delle sfide che imprese e operatori affrontano oggi, e nel Real Estate, materie sulle quali il nostro studio punta molto”, dichiara Francesco Conti, managing partner di Solving. “Queste competenze contribuiscono a rendere il nostro presidio ancora più completo e pronto a supportare i clienti nelle operazioni, nelle vicende autorizzative più complesse e nei rapporti con le autorità, in coerenza con un approccio orientato a una consulenza tecnica, concreta e costruita su misura”.

Solving è uno studio legale e tributario che assiste imprese, istituzioni, investitori e manager in tutte le principali aree del diritto e della fiscalità. Lo studio offre consulenza e assistenza a 360°, combinando rigore tecnico, visione strategica e profonda conoscenza del contesto economico e normativo. Solving affianca i clienti nelle operazioni straordinarie e nella gestione quotidiana del business, in Italia e all’estero, supportandoli nei processi decisionali più complessi, nella prevenzione e gestione del rischio, nella tutela degli asset e nella risoluzione delle controversie. Lo studio opera con team multidisciplinari, integrando competenze legali, fiscali e di advisory per proporre soluzioni su misura e ad alto valore aggiunto. L’obiettivo è semplificare la complessità e generare impatto, anticipando i bisogni dei clienti e accompagnandoli nelle sfide di oggi e nelle strategie per il futuro.