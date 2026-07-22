Avv.ti Manenti, Benedetto, Malgeri, Schingo

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Sonnedix, società globale nel settore delle energie rinnovabili con una capacità totale di 11GW e che fornisce energia elettrica 100% pulita attraverso un portafoglio diversificato di asset solari, eolici e di accumulo, nell’acquisizione del suo primo portafoglio BESS standalone in Italia, per una capacità complessiva di 260 MW, da Sphera Energy, società di sviluppo di progetti di accumulo di energia a batteria su scala utility, assistita da BonelliErede.

Il portafoglio è composto da due progetti BESS indipendenti, rispettivamente da 160 MW e 100 MW, localizzati nel Comune di Tuscania, Provincia di Viterbo (Lazio).

Questa acquisizione si aggiunge alla presenza già consolidata di Sonnedix in Italia e riflette il costante impegno dell’azienda nella transizione energetica del Paese.

WFW ha assistito Sonnedix con un team guidato dalla Partner Tiziana Manenti supportata dal Partner Luca Sfrecola, dal Senior Associate Giovanni Benedetto, dall’Associate Francesca Romana Bazzani e dalla Trainee Ying Hong Wang per gli aspetti societari; dal Senior Associate Antimo Rocco Nersita e dall’Associate Marco Iannotti per gli aspetti amministrativi e regolamentari. Il Senior Associate Anthony Bellacci e l’Associate Manuela De Stefano hanno curato gli aspetti real estate.

BonelliErede ha agito con un team guidato dal Partner Gabriele Malgeri, componente del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione ecologica, coadiuvato dal Senior Associate Federico Schingo.