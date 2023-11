Sospesa la società tra avvocati che non paga l’albo di Marina Crisafi

Anche la società tra avvocati che non paga il contributo annuale viene sospesa. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 36/2023, rispondendo ad apposito quesito posto dall’ordine di Milano.



Il quesito

In particolare, il COA meneghino chiedeva al CNF di sapere se la disposizione di cui all’articolo 29, comma 6, della legge n. 247/12 si applica anche alle società tra avvocati iscritte nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettera l) della legge professionale.

E se,