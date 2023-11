Report ESG di 4cLegal: sostenibilità in crescita negli studi professionali ma preoccupano il gender gap e l’assenza di misure di welfare

Crescono lavoro ibrido e attenzione ai temi ESG, non migliora il gender gap, assenti le politiche di welfare









È stato pubblicato il nuovo Report ESG 2023 di 4cLegal relativo ai dati emersi dal Sustainability Hub : lo spazio digitale dove vengono raccolte le autodichiarazioni di sostenibilità provenienti da studi professionali di tutto il mondo nel mercato B2B.



Il Report si concentra sui dati relativi alle policy Social della sostenibilità ed emergono due principali trend.



• Il primo in merito alle politiche sulle persone: del 14% degli studi che promuovono misure di work-life balance, l’89% adotta la misura del lavoro ibrido, mentre solo il 6% adotta politiche di welfare o altre forme di sostegno economico.



• Il secondo aspetto riguarda il gender gap: si registra il 45% di presenza femminile all’interno degli studi professionali, ma le donne in ruoli apicali (partner) risalutano essere solo il 13%. Un dato in apparente contrasto con le misure a favore della parità di genere e dell’inclusione che sono le più implementate con il 19% degli studi professionali che le indica.



Si sottolinea infine un andamento positivo

I numeri delle autodichiarazioni è cresciuto del 75%, passando da 1066 autodichiarazioni a 1873. Un notevole aumento si registra anche nella partecipazione internazionale: si passa in un anno da 21 Paesi a 30. Dati che dimostrano un’importante crescita d’interesse per la sostenibilità da parte degli studi professionali internazionali.



Il rapporto conferma quindi una sempre maggiore consapevolezza e diffusione delle pratiche ESG tra gli studi, ma sottolinea anche la necessità di incrementare gli sforzi per ridurre il gender gap e promuovere politiche di welfare.