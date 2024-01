Spada Partners, ADVANT Nctm, Deloitte Legal ed ADMA Partners con Entangled Capital sgr nell’acquisto di Tecnomaster

Gabriele Pavanello, Alessia Trevisan, Luca Zoani, Gianluca Ruffilli

Spada Partners ha assistito Entangled Capital Sgr che tramite il fondo EC I ha rilevato la maggioranza delle quote di Tecnomaster, società con sede in provincia di Udine specializzata nel design, prototipazione e produzione di circuiti stampati ad alto livello tecnologico.

Il fondo EC I di Entangled Capital Sgr è stato assistito dallo studio ADVANT Nctm, da Deloitte Legal e da Spada Partners per la due diligence fiscale con un team guidato dal partner Luca Zoani, coadiuvato da Pasquale Miracolo e Pierpaolo Colucci da Hpc e da Adma Partners.ADVANT Nctm ha assistito Entangled Capital SGR per tutti gli aspetti M&A, la contrattualistica e la due diligence legale con un team guidato da Alessia Trevisan coadiuvata da Giovanni Dominoni, per gli aspetti legati al finanziamento bancario con Bianca Macrina coadiuvata da Andrea Bertoni, per gli aspetti golden power con Francesco Mazzocchi e Francesca Scalet e per quelli giuslavoristici con Francesca Pittau.

Deloitte Legal ha assistito Banco BPM S.p.A., in qualità di arranger e banca finanziatrice, con un team composto dall’Head of Debt & Finance Gabriele Pavanello e da Marco Gasparrini.ADMA Partners ha assistito Entangled Capital SGR, in qualità di advisor finanziario dell’operazione, con un team composto da Gianluca Ruffilli e Chiara Biguzzi.

Tecnomaster è stata assistita dallo studio FinPro e dall’avvocato Emanuele Urso. A.r.c. Investments è stato advisor dell’operazione.