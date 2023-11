Spettano gli onorari all’avvocato che si difende da solo di Marina Crisafi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il fatto che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale non incide sulla natura professionale dell’attività svolta. Pertanto, ciò non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, gli onorari stabiliti per la prestazione resa. È quanto ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 31141/2023.



La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto riconosceva ad un avvocato un compenso per la difesa d’ufficio senza nulla attribuire a titolo di spese processuali, ad eccezione dei soli esborsi, sull’assunto che l’opposizione poteva esser proposta dal difensore personalmente e che era stato liquidato un importo notevolmente inferiore a quello richiesto.

Il legale adiva, pertanto, il Palazzaccio, lamentando essenzialmente violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., poichè il tribunale non aveva liquidato nulla a titolo di spese processuali della fase di opposizione, benché il ricorrente, nel dichiarare di volersi difendere in proprio, si era avvalso della qualifica di avvocato ed era poi risultato totalmente vincitore, avendo ottenuto l’intero importo richiesto con l’atto di opposizione.



La decisione

Per la Cassazione, il ricorso è fondato e al ricorrente che, nel proporre opposizione aveva dichiarato di volersi difendere in proprio avvalendosi della qualifica professionale, competevano gli onorari del giudizio di opposizione.

“La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. – afferma infatti la S.C. - non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa (cfr. Cass. 4698/2019; n. 2193/2008)”.

Il processo, inoltre, rilevano ancora gli Ermellini, si era concluso con l’accoglimento integrale delle richieste formulate dal difensore. Per cui, “la compensazione, astrattamente ammissibile in caso di notevole riduzione della somma richiesta (Cass. SS.UU. 32061/2022), è stata disposta in carenza di presupposto”.

Da qui, la cassazione dell’ordinanza con rinvio della causa al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.