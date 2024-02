Stefanelli&Stefanelli, entra Anna Laura Terlizzi: potenziato il dipartimento di Medical Device & Lifesciences

Laura Anna Terrizzi

Lo studio Stefanelli&Stefanelli ha potenziato il dipartimento Medical Device & LifeSciences grazie all’ingresso dell’avvocato Laura Anna Terrizzi, con PhD in materia di Intelligenza Artificiale.

Laura Anna dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza ha conseguito il Master in Competenze e Servizi Giuridici in Sanità dell’ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Abilitata all’esercizio della professione forense nel 2020, nello stesso anno ha completato un corso di formazione in “Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety” della Harvard University.

Nel 2022 ha conseguito il PhD in Diritto Penale, presso l’Università degli Studi di Messina, con una tesi dal titolo “Medical devices A.I. powered e colpa medica: prolegomeni a uno studio” e il Diploma in International Criminal Law del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

Nella sua formazione professionale si è occupata di diritto penale, con focus sulla responsabilità medica, collaborando con Studi Legali esperti della materia. Collabora inoltre con la cattedra di Diritto Penale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.

È autrice di pubblicazioni in materia di diritto penale e medical malpractice, e della monografia “Medical devices e diritto penale. Profili di responsabilità del produttore e dell’utilizzatore”, edita da Giuffrè Francis Lefebvre (2023).

Nello Studio seguirà i progetti innovativi in sanità collaborando con l’avv. Silvia Stefanelli.