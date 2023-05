IP Day 2023 da Trevisan & Cuonzo











«Women and IP: Accelerating innovation and creativity» è stato il tema scelto dalla WIPO (l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) per l'IP Day 2023, la giornata mondiale dedicata alla proprietà intellettuale che ricorre ogni 26 aprile.

Trevisan & Cuonzo, studio legale specializzato in diritto industriale e commerciale, ha approfondito il tema durante un convegno che si è svolto ieri, mercoledì 26 aprile, giusto in occasione dell'IP Day 2023, presso la propria sede milanese. L'incontro, organizzato in collaborazione con lo studio inglese Carpmaels & Ransford, ha visto la partecipazione di alcune responsabili IP di aziende, italiane e internazionali, che si occupano di invenzioni in vari settori industriali.

Materiale utile per la discussione è stato il rapporto "Women's participation in inventive activity"- pubblicato nel novembre 2022 dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) - secondo il quale il Women Inventor Rate (WIR) nei Paesi membri della Convenzione Europea dei Brevetti è in media del 13,5%. In altre parole, solo poco più di un'invenzione brevettabile su 10 è firmata da una donna.