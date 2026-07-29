Tarter Krinsky & Drogin - law firm americana con la più grande Practice dedicata alla clientela italiana negli USA – annuncia l’apertura dell’“Office of AI and Innovation”, una piattaforma organizzativa trasversale a tutto lo Studio che integra l’impiego responsabile dell’intelligenza artificiale, della tecnologia e dell’innovazione di processo nelle attività quotidiane e nella visione strategica di lungo periodo.
A guidare il nuovo ufficio sarà John Keary, che entra a far parte dello Studio in...