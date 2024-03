Studi legali: Tarter Krinsky con San Marco group per acquisizione negli USA

Lo Studio Tarter Krinsky & Drogin – law firm americana con la più grande Practice dedicata alla clientela italiana negli USA – ha assistito San Marco Group, leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia professionale, nell’acquisizione del 100% di Firenze Enterprises, società che opera nel settore dei rivestimenti murali sostenibili con sedi a Miami e New York.

L’operazione è stata finalizzata a Miami tramite la neo-costituita San Marco Group USA Corp e si concentra sullo...