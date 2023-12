Studio RC Rescigno Carrara presenta la terza edizione della ricerca sull’analisi dei bilanci delle società bergamasche

Lo Studio RC -Rescigno Carrara (Dottori Commercialisti e revisori legali) fondato da Marco Rescigno e Paola Carrara ha condotto, per il terzo anno consecutivo, un’analisi sui risultati dei bilanci di circa 6.600 società di Bergamo e provincia.



La ricerca è stata condotta confrontando i risultati dei bilanci 2022 con quelli del 2021, rispetto a specifiche grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali ritenute maggiormente significative. Si è proceduto all’analisi attraverso l’utilizzo di dati pubblici desumibili da bilanci, informazioni anagrafiche e merceologiche relative alle società depositati presso Registro Imprese, estraendoli e rielaborandoli con l’ausilio di specifici data base professionali.



L’analisi è stata circoscritta alle società bergamasche e agli esercizi 2022 e 2021, segmentando le informazioni disponibili (relative a n. 6.610 aziende) per dimensioni di fatturato e per specifici settori merceologici ritenuti di particolare interesse e maggiormente rappresentativi della provincia bergamasca. “In generale, i bilanci 2022 hanno evidenziato, secondo le aspettative, rilevanti incrementi medi di fatturato spesso non controbilanciati da corrispondenti aumenti dei risultati economici- commenta Marco Rescigno- Il campione analizzato ha evidenziato un aumento medio nominale del fatturato nel 2022 di circa il 16,3% che può apparire in assoluto estremamente soddisfacente ma che comunque deve essere letto considerando l’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dato ISTAT pari al 11,6% variazione dicembre 2022 su dicembre 2021). Considerando infatti il tasso d’inflazione, l’aumento medio reale del fatturato è pari al 4,7%. Da rilevare che per ritrovare un impatto dell’inflazione comparabile a quello del 2022 bisogna risalire ai primissimi anni 80. Pur con tutte le cautele relative ad un riferimento così remoto, esso misura l’eccezionalità di quanto accaduto nel 2022”.