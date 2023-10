Sun European Partners vende il gruppo Vetrerie Riunite - Gli studi legali

Giulio Santagada e Inês Pinto Leite









Una società affiliata di Sun European Partners, una delle principali società di consulenza nel settore del private equity, ha raggiunto un accordo vincolante per la vendita del Gruppo Vetrerie Riunite a Teak Capital e Tangor Capital. Il closing dell’operazione è soggetto alle consuete approvazioni di natura regolatoria.



Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Sun European per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato da Giulio Santagada (foto) e composto da Luigi Copetti, Francesco Ambrosio ed Emiliano Zanfei, nonché da Lodovico Montevecchi con Ilaria Di Pasquale per gli aspetti antitrust e da Federico Fischer con Sofia Pierro per i profili banking dell’operazione.



Teak Capitale Tangor Capital sono state assistite per gli aspetti legali dell’operazione da Morais Leitão & Associados con un team guidato da Tomás Vaz Pinto e Inês Pinto Leite (foto) nonché da EY Italia e Cina con un team coordinato da Luciana Sist. TELLES & Associados ha gestito i profili antitrust nelle diverse giurisdizioni, con un team composto da Leyre Prieto e Margarida Rosado da Fonseca con Joana Whyte e Maria Matias.