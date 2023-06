SZA al fianco di Freedome nella trasformazione in società benefit

SZA Studio Legale, con un team coordinato dal partner Marco Cristiano Petrassi, ha affiancato Freedome, startup leader nel settore delle esperienze outdoor in Italia, nel processo per assumere la qualifica di Società Benefit e nell'operazione di finanziamento che ha permesso all'azienda di raccogliere complessivamente 2,5 milioni di euro.

Lead investor è Opes Italia SICAF EuVECA, fondo di Venture Capital che sostiene lo sviluppo e la crescita di startup innovative a impatto sociale, assistito da Giovannelli e Associati. Growth Capital ha invece svolto il ruolo di advisor finanziario della transazione nell'interesse di Freedome.

«Questa operazione conferma l'impegno di SZA, riconosciuto dal mercato, nei servizi legati alla sostenibilità, dove possiamo vantare competenze qualificate in materia di governance societaria, di compliance integrata e di assistenza nelle procedure di certificazione – commenta l'avvocato Petrassi – L'occasione è, tra l'altro, di particolare peculiarità, dal momento che parliamo di un aumento di capitale promosso da fondi che investono in attività ad alto impatto sociale. Non possiamo che essere orgogliosi di supportare soggetti così innovativi nel loro percorso verso modelli più sostenibili e vantaggiosi per tutta la società».

Freedome, fondata nel 2019 a Legnano da Michele Mezzanzanica, Manuel Siclari e Simone Ferlisi, e incubata in I3P - l'incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino - si è affermata come una delle principali realtà nel settore delle attività sportive e ricreative all'aperto. Il finanziamento consentirà alla società di consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio italiano e di avviare l'espansione internazionale.

Giovannelli e Associati ha curato l'operazione attraverso un team composto dal partner Alessandro Giovannelli e dall'associate Giulia Contestabile per gli aspetti corporate, dalla partner Alessandra Feller e dall'associate Ginevra Lombardi per gli aspetti IP e privacy e dal partner Giuseppe Matarazzo e dall'associate Santi Marco Calabrò per gli aspetti giuslavoristici.

in foto Marco Cristiano Petrassi e Giulia Contestabile