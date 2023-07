Tarter Krinsky al fianco di Gruppo Sabaf nell'espansione in USA

L'International Practice guidata da Giuliano Iannaccone ha assistito l'azienda italiana leader nella componentistica per elettrodomestici nell'acquisizione di Mansfield Engineered Components











Lo Studio Tarter Krinsky & Drogin – law firm americana Practice dedicata alla clientela italiana negli USA – ha assistito il Gruppo Sabaf, leader nella progettazione e produzione di componenti per elettrodomestici, nell'acquisto del 51% di Mansfield Engineered Components.

L'operazione rappresenta per Sabaf una nuova, importante tappa nel percorso di crescita internazionale e di diversificazione della gamma di prodotto: Mansfield Engineered Components di Mansfield (Ohio) è il principale produttore nordamericano di cerniere per elettrodomestici. Il closing è avvenuto contestualmente alla sottoscrizione del contratto di acquisizione.

A seguire la transazione l'Italy Practice di Tarter Krinsky, con un team composto dagli avv. Gina Piazza, Marco Giovine, Federica Rigato, Victoria Galante, Anna Taruschio e Joan Rothermel.

Con questa operazione Tarter Krinsky si conferma punto di riferimento tra gli studi legali in America per attività legali inbound di imprese italiane, ordinarie e straordinarie.