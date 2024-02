Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello trattano del contratto di mutuo, dell’usufrutto, dei benefici economici in favore delle vittime del dovere e, infine, della restituzione delle spese processuali. I Tribunali, da parte loro, si pronunciano in tema di responsabilità professionale, interpretazione del diritto dell’U.E., decesso dell’imprenditore individuale, danno cagionato da cose in custodia, riparazioni straordinarie di notevole entità negli edifici condominiali e, infine, sull’interpretazione...

