Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana di Giuseppe Cassano

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 10 e il 14 luglio 2023

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello affrontano i temi della cessione dei crediti in blocco, delle tariffe da corrispondere per l'attività intramuraria del medico, dell'azione di ripetizione in capo agli eredi, del danneggiamento di un bene concesso in leasing e, infine, della responsabilità dell'appaltatore.

Da parte loro i Tribunali trattano dell'azione revocatoria, delle servitù di passaggio coattivo, del diritto di cronaca e critica, della prescrizione del diritto al risarcimento...