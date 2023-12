Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana i Tribunali trattano i temi della prova a supporto della richiesta di retribuzione per il lavoro straordinario svolto, delle conseguenze che l’alienazione del bene danneggiato spiega sul risarcimento danni, delle spese di lite nell’ipotesi di in cui venga annullata una cartella di pagamento, della struttura generale dell’illecito civile e, infine, dell’inadempimento contrattuale in presenza di un termine “non essenziale”. Da parte sua il Tribunale di Primo Grado dell...

