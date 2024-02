Tun, l’adozione definitiva è un traguardo nonostante i dubbi sulla scala dei valori

Con un comunicato trionfalistico il Ministero delle Imprese e del Made in Italy poco tempo fa ha annunciato “La Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale, attesa da ben 18 anni, è finalmente una realtà”. Sull’atteso schema di decreto Giovanni Comandé esprime le sue opinioni e al netto di alcuni dubbi sulla logica costruttiva della scala dei valori monetari considera indubbiamente da plaudire la prospettiva adozione definitiva della Tun