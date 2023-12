Tutele, indennizzi, recupero: al via la legge anti-violenze

Più spazio alle misure cautelari, rieducative e di prevenzione per contrastare la violenza domestica e sulle donne. Ma anche agli indennizzi statali per le vittime. Sono questi, in sintesi, gli interventi contenuti nella legge 168/2023, in vigore da sabato scorso, 9 dicembre.

Alle novità deve prestare attenzione l’avvocato – sia della vittima, sia dell’accusato – per garantire l’assistenza più adeguata possibile alla gravità del fenomeno e alle conseguenze che possono colpire chi, a qualunque titolo...