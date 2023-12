Tutti gli advisor dell’acquisizione di Alfamito da parte di Hma capital

HMA Capital, global private equity for special situations, con attività in Europa, Brasile e Africa, ha acquisito da Open Gate Capital il 100% delle quote di Alfamito sarl, holding proprietaria di Alfatherm spa.

Alfatherm spa, fondata oltre 60 anni fa e con sede a Gorla Minore (VA), è tra i leader europei nella produzione di film e laminati termoplastici utilizzati in svariati settori quali la decorazione delle superfici per arredamento e l’interior design, film per il settore dell’arte grafica...