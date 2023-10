Tutti gli Advisor per l’ingresso di Mutare in Sofinter









Mutares ha presentato un’offerta irrevocabile volta ad ottenere una quota di maggioranza in Sofinter S.p.A. L’attuale azionista di maggioranza, Gammon Group, rimarrà nella società con una partecipazione di minoranza. Mutares è un investitore internazionale di private equity focalizzato su situazioni speciali che opera dalla sua sede centrale di Monaco, in Germania, e da uffici nazionali in tutta Europa e in Cina. Sofinter è un’azienda leader specializzata nella progettazione e produzione di generatori di vapore per diversi mercati.



L’acquisizione rafforzerà ulteriormente il segmento Engineering & Technology di Mutares. L’operazione prevede un piano di ristrutturazione del debito e un finanziamento da parte di Illimity Bank . La chiusura dell’operazione è prevista entro la fine del 2023 ed è soggetta alle consuete condizioni e all’approvazione finale delle banche finanziatrici.



Mutares è stata assistita per tutti gli aspetti legali da Legance con un team guidato da Sven von Mensenkampff (M&A) e Guido Iannoni Sebastianini (finance) composto da Claudia Gregori (Tax), Marialuisa Garavelli (restructuring), Vito Auricchio (merger control), Valerio Mosca (FDI/Golden Powers), Nicoletta Spinaci e Ilaria Stassano (M&A) e Giovanni Troisi (finance).

Sofinter è stata assistita da Gattai, Minoli Partners con un team guidato da Carla Mambretti (M&A) e composto da Federico Montorsi e Giulia Fioramonti (M&A), da Sergio Fulco e Riccardo Sgrò (restructuring), Silvia D’Alberti e Massimo Pizzonia (entrambi antitrust/FDI).

Per Sofinter sono intervenuti altresì il general counsel Andrea Ancora e la legal counsel Veronica Coppini del dipartimento legal & corporate della società.

Luther (Monaco di Baviera) con Sebastian Janka e Melina Rohrbach ha assistito Mutares per l’analisi del merger control internazionali.

Copertura legale internazionale è stata fornita da Wolf Theiss in Romania, AZB in India, Amereller in Egitto, Al Tamimi in Qatar e Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP negli Stati Uniti.