Gianni, Aiello, Storchi, Pappagallo, Sennhauser, Esposito

Gianni & Origoni ha assistito Poste Italiane nell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa su TIM, assistita dagli studi legali BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, il cui periodo di adesione ha preso avvio il 20 luglio 2026. L’operazione rappresenta una delle principali operazioni di public M&A dell’anno sul mercato italiano ed è finalizzata alla creazione di un operatore nazionale di riferimento nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi digitali e delle infrastrutture tecnologiche.

L’offerta prevede, per ciascuna azione ordinaria TIM portata in adesione, un corrispettivo composto da una componente in denaro pari a 1,67 euro e da 0,218 azioni ordinarie di nuova emissione di Poste Italiane, emesse nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato a servizio dell’operazione. L’OPAS si inserisce nel percorso strategico avviato da Poste Italiane con il progressivo rafforzamento della propria partecipazione in TIM e mira a valorizzare le complementarità industriali tra i due gruppi, generando sinergie nei servizi digitali, nelle telecomunicazioni, nel cloud, nei pagamenti e nelle infrastrutture tecnologiche.

Per gli aspetti corporate, Poste Italiane è assistita da: Gianni & Origoni con un team composto dai partner Francesco Gianni e Andrea Aiello, coadiuvati dalla counsel Caterina Pistocchi.

Gianni & Origoni ha inoltre assistito Poste Italiane per tutti i profili capital markets con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dalla of Counsel Lidia Caldarola, dal Managing Associate Matteo Costantino e dall’Associate Christian Caprari e nella predisposizione e negoziazione del finanziamento destinato a supportare la componente in denaro dell’offerta, curando tutti i profili legali banking & finance dell’operazione con un team composto dal partner Giuseppe De Simone coadiuvato dal counsel Alessandro Magnifico. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza coadiuvato dal counsel Carmen Adele Pisani.

Per TIM S.p.A ha agito il team legale interno guidato dal general counsel Agostino Nuzzolo e composto da Federico Raffaele, Cristiana Mazzenga e Marco Coluzzi, insieme al Prof. Umberto Tombari che ha assistito il collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione di TIM è stato assistito, in relazione agli aspetti legali connessi all’offerta e al comunicato dell’emittente, da BonelliErede con un team composto dalle partner Maria Cristina Storchi e Francesca Peruzzi e dall’of counsel Mauro Cusmai, con il supporto dell’associate Angelo Finamore; e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dagli equity partner Rossella Pappagallo e Anton Carlo Frau e composto da il partner Federico Cenzi Venezze, il counsel Maximiliano Papini, il senior associate Pierluigi Tusino e gli associate Margherita Caldana e Massimiliano Pellegrino.

A&O Sherman ha assisto gli istituti finanziari che supporteranno l’OPAS con un team guidato dai partner Stefano Sennhauser e Diego Esposito e composto dal senior associate Alessandro Carta Mantiglia Pasini e dall’associate Federica Subba, oltre al counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.

Cleary Gottlieb ha assistito gli advisor finanziari di Evercore, TIM S.p.A. e Goldman Sachs, con un team composto da Roberto Bonsignore, Paolo Rainelli, Nicole Puppieni e Valentina Camusso.