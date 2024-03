In presenza di domande riconvenzionali non c’è obbligo di una nuova mediazione

Con la sentenza n. 3452/24 le sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito una questione che spesso è presente nei giudizi di merito, allorché il convenuto, citato in giudizio, nel costituirsi spieghi la domanda riconvenzionale, e cioè quella relativa alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere per tale domanda alla mediazione nel caso in cui quest’ultima si stata già svolta dall’attore, in relazione alla sola domanda principale, senza successo.