Sfruttamento del lavoro e retribuzione inadeguata restano i presupposti per configurare il reato

Lavoro e formazione - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Indici di sfruttamento - Valenza non esclusiva. (Cp, articolo 603-bis)Lavoro e formazione - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Indici di sfruttamento - Retribuzione sproporzionata - Apprezzamento - Fattispecie. (Cp, articolo 603-bis)



Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 603-bis del Cp, i vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati nei numeri da 1 a 4 della disposizione disegnano complessivamente il perimetro della nozione di sfruttamento del lavoro e in quanto tali partecipano alla specificazione dell’oggettività materiale e giuridica nonché del dolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione di agevolazione probatoria e di criteri guida per l’interprete. Al riguardo, ciascun indicatore è sufficiente, ma non necessario, per definire la condizione di sfruttamento atteso che, come recita la norma, per riscontrarla in concreto basta «la sussistenza di una o più delle... condizioni». Inoltre, la prova dello sfruttamento può derivare anche aliunde, giacché l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo, potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 603 bis del Cp, non vi è proporzione tra retribuzione e lavoro prestato quando, tenendo conto delle variabili mansionali, dell’effettiva prestazione patrimoniale, comprensiva della paga base e delle eventuali indennità, sviluppato un calcolo per un arco di tempo quotidiano, settimanale o mensile, considerato dalla contrattazione o dagli usi, l’importo del corrispettivo non assicurerebbe al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera dal bisogno che lo ha costretto ad accettare quelle date condizioni di lavoro. Tale sproporzione non va colta con un semplice raffronto tra la somma oggetto di effettiva retribuzione e quella astrattamente prevista dal contratto collettivo di lavoro, ma tra la quantità e qualità del lavoro prestato e quindi tenendo conto dell’attività, delle complessive condizioni di lavoro, e della determinazione delle ore di lavoro prestate rispetto a quanto previsto contrattualmente (nella specie, in cui è stato ravvisato il reato, secondo la Corte il confronto non poteva risolversi tra la somma dei 45 euro netti effettivamente riconosciuti ai quattro lavoratori e la somma di 51 euro netti astrattamente previsti, perché si trattava di due somme risultanti da una quantificazione oraria notevolmente diversa: nel caso esaminato, infatti, ci si riferiva alla somma prodotta da una attività lavorativa di almeno 9 ore al giorno, in condizioni indegne e particolarmente faticose, a fronte invece di una somma contrattualmente riconosciuta per poco più di sei ore al giorno, per cinque giorni a settimana, con tutele, pause, riposo, ferie ecc,, del tutto sconosciute nel rapporto di lavoro irregolare).