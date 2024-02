Una decisione della Suprema corte che fa il punto sugli atti di liberalità

Il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura un donazione tipica a esecuzione diretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. La vicenda che ha dato origine alla pronuncia non rappresenta certo una novità nell’ambito del contenzioso giudiziario ma merita un approfondimento in relazione agli aspetti giuridici evidenziati.