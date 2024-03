UPS nomina Paco Conejo Head of South Europe country Cluster

Paco Conejo

UPS, a un anno dalla nomina di Paco Conejo a Country Manager di UPS Italia, annuncia oggi il suo nuovo ruolo di Head of South Europe Country Cluster che comprende Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Slovenia. Paco riferirà a Ufku Akaltan, che ha recentemente acquisito la carica di Presidente di West EMEAI per UPS.

Il nuovo ruolo di responsabilità copre uno dei gruppi di Paesi creati per ottimizzare il lavoro sulla crescita locale, valorizzando e sostenendo le specificità di ciascun mercato e, al tempo stesso, supportare l’internazionalizzazione con un unico network sempre più funzionale.

Tale nomina rientra nella nuova struttura organizzativa di UPS che intende migliorare agilità, velocità e competitività a fronte di dinamiche di mercato in continua evoluzione. Paco vanta una solida esperienza a livello regionale: prima arrivare alla guida del mercato italiano a marzo del 2023, nella sua carriera ha ricoperto la posizione di Country Operations Manager per la Penisola Iberica e di Operations Manager West Europe.

Nell’ultimo anno si è dedicato a sostenere la crescita delle piccole e medie imprese, a favorire le esportazioni per i clienti, a potenziare la presenza dell’azienda sul territorio con l’apertura di tre centri logistici in Puglia e a contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro positivo e inclusivo per tutti i dipendenti UPS. Paco ha inoltre sostenuto le iniziative a sostegno delle comunità locali in collaborazione con associazioni come Pangea ETS, Special Olympics e Legambiente.

Paco commenta così il suo nuovo ruolo: “In tutto il mio percorso professionale, UPS mi ha dato l’opportunità di lavorare in più segmenti di business e in diverse aree geografiche. Non vedo l’ora di contribuire alla crescita del Sud Europa nella mia nuova posizione, puntando all’eccellenza delle operazioni di tutto il Network. Il nostro viaggio continua, mentre noi rimaniamo un’azienda guidata dalle persone, in cui ogni UPSer svolge un ruolo fondamentale per il successo”.