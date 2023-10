Vale solo per le condanne il nuovo rimedio contro le infrazioni ai diritti umani di Giovanni Negri

La misura della riforma non si applica ai verdetti del giudice di sorveglianza









Non può essere utilizzata per rimuovere gli effetti di un provvedimento del tribunale di sorveglianza la nuova norma introdotta dalla riforma del processo penale per neutralizzare gli effetti di decisioni in contrasto con pronunce della Corte dei diritti dell’uomo. Interpretando per la prima la disposizione la Cassazione , sentenza n. 39801 della Quinta sezione penale, osserva che la richiesta per l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione...