Vasapolli scelto nuovamente dall'Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento fiscale









L'Agenzia delle Entrate ha rinnovato nuovamente il protocollo d'intesa grazie al quale, direttamente attraverso la rete intranet della stessa Agenzia, tutti i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria hanno completo accesso al portale dello studio.



L' Agenzia delle Entrate ha rinnovato il protocollo d'intesa grazie al quale, direttamente attraverso la rete intranet della stessa Agenzia, tutti i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria hanno completo accesso al portale www.ilVasapolli.it, che contiene la versione digitale aggiornata del libro "Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa", di Guido e Andrea Vasapolli pubblicato con il Gruppo 24 Ore, giunto nel 2023 alla sua 30° edizione e che ha superato le 4000 pagine.



L'accesso al portalewww.ilVasapolli.it è previsto da tale convenzione "per l'aggiornamento fiscale e l'attività di approfondimento del personale dell'Agenzia".



Guido Vasapolli e Andrea Vasapolli (nella foto) sono i soci fondatori dello Studio Tributario Torinese Vasapolli & Associati.



"Siamo particolarmente orgogliosi del rinnovo di questo prestigioso accordo – commenta Andrea Vasapolli, Managing Partner dello Studio - stipulato per la prima volta nel 2017 e da allora costantemente rinnovato dall'Agenzia delle Entrate. Assolutamente unico nel suo genere, è la conferma dell'alta considerazione per le capacità di interpretazione e di sintesi della normativa civilistica e tributaria dei professionisti del nostro Studio".