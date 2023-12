Vincolo paesaggistico, l’amovibilità dell’opera priva o difforme dall’autorizzazione non assurge a scriminante

Sono tassative le ipotesi di lieve entità che scriminano l’abuso edilizio in zona paesaggisticamente vincolata. Da questa affermazione è derivata una lettura di stretta interpretazione, da parte della Cassazione penale, del regolamento recato dal Dpr 31/2017 e in particolare delle ipotesi che non assurgono a violazioni di rilevanza penale ai sensi dell’articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio pur trattandosi di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa....

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi