La sentenza in commento affronta il rapporto tra la violazione di norme pubblicistiche e concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., risolvendo il caso sulla base dell’accertamento del nesso di causalità piuttosto che sulla qualificazione della condotta come antigiuridica.

La Corte ribadisce che non sussiste un’equazione automatica tra violazione di norma amministrativa e illecito concorrenziale. Occorre distinguere tra norme che pongono limiti diretti all’esercizio dell’attività d’impresa, la cui violazione integra sempre condotta contraria alla correttezza professionale, e norme che impongono costi alle imprese (fiscali, igienico-sanitarie, autorizzatorie), la cui violazione rileva solo se strumentalizzata per un vantaggio competitivo indebito (Cass n. 7676/2020).

Richiamando Cass. n. 37659/2021, la Corte precisa che la violazione pubblicistica integra l’illecito concorrenziale quando è causa diretta della diminuzione dell’altrui avviamento, ovvero quando essa, di per sé, anche senza alcun comportamento di mercato ulteriore, produce un vantaggio concorrenziale che non si sarebbe determinato ove la norma fosse stata osservata. È necessario, dunque, che la violazione assuma un disvalore ulteriore rispetto all’antigiuridicità amministrativa, incidendo direttamente sulla posizione competitiva del concorrente.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva escluso la sussistenza dell’illecito ritenendo la normativa regionale sull’autorizzazione delle grandi strutture di vendita non preordinata alla tutela della concorrenza, bensì a finalità pubblicistiche di tutela ambientale e urbanistica. La Cassazione corregge tale premessa, riconoscendo che la L.R. Veneto n. 50/2012 persegue anche finalità di tutela della concorrenza, e che dunque la violazione dell’obbligo autorizzatorio può integrare l’elemento oggettivo dell’illecito.

Posta tale premessa, la Corte di Cassazione respinge il ricorso perché la sentenza d’appello fondava correttamente la sua decisione sulla carenza di prova del nesso causale tra condotta illegittima e danno concorrenziale e non sulla qualificazione della norma violata. La circostanza che un esercizio concorrente della medesima zona avesse registrato un aumento di fatturato nel medesimo periodo dell’ampliamento abusivo della resistente è stata ritenuta elemento presuntivo “non concordante”, idoneo a incrinare la conclusione secondo cui la contrazione di fatturato della ricorrente fosse riconducibile all’illecito accorpamento.

La pronuncia conferma così che l’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., pur potendo fondarsi sulla violazione di norme pubblicistiche a tutela anche della concorrenza, resta un illecito che richiede la prova del pregiudizio effettivo e del nesso di causalità, non essendo sufficiente una violazione formale, soprattutto laddove gli esiti istruttori mettano in dubbio la riconducibilità del danno alla condotta contestata. L’onere probatorio grava sull’attore, tenuto a dimostrare il collegamento tra la violazione e il deterioramento della propria posizione di mercato.

In conclusione, la decisione ridimensiona l’automatismo probatorio fondato sulla sola violazione amministrativa accertata in sede di giudicato: l’accertamento del giudice amministrativo non esonera l’attore dal fornire, in sede civile, prova del nesso causale, trattandosi di giudizi retti da presupposti diversi.

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*Antonio Martini (Partner), Ilaria Canepa (Senior Associate), Alessandro Botti (Associate ) e Silvia Spaliviero (Trainee) - CBA Studio Legale e Tributario