Violenza sessuale, niente diminuente con atti compiuti in un breve arco di tempo

Il soggetto che compie violenze sessuali in un arco temporale molto ravvicinato non può invocare (per questo) la circostanza diminuente. Secondo i Supremi giudici (sentenza n. 1618/24), infatti, assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età. E ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità, proprio...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi