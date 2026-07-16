Filippo Cecchetti, Olaf Schmidt, Claudio Schettini

Il REIT sudafricano Vukile Property Fund è entrato nel mercato italiano acquisendo tre centri commerciali ubicati rispettivamente a Padova (San Giorgio in Bosco), Napoli e Torino (Pinerolo).

L’operazione è stata finanziata in parte tramite debito locale.

Questo investimento iniziale segna l’avvio di una strategia di espansione, da parte di Vukile Property Fund, che punta a un portafoglio di circa 500 milioni di euro in Italia.

Lo studio legale globale DLA Piper ha assistito Vukile Property Fund con un team multidisciplinare guidato dal partner Olaf Schmidt e composto dall’avvocata Lucia Verdacchi per gli aspetti real estate, dalla partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Filippo Colonna per gli aspetti di town planning, dal partner Giuseppe Mele e dall’avvocato Ivano Sproviero per gli aspetti finance, dall’avvocato Federico Antonio Inzaghi per gli aspetti regolamentari, dall’avvocato Amedeo Barbato per gli aspetti corporate, dalla partner Carlotta Benigni per gli aspetti fiscali dell’operazione.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il venditore, Tristan Capital Partners, con un team multidisciplinare guidato dal partner Filippo Cecchetti e composto dalla counsel Eleonora Laurito, dal managing associate Gregorio Calabresi e dall’associate Alessandra Tropiano per i profili contrattuali, corporate e immobiliari, dal partner Piergiorgio Picardi e dall’associate Luigi Terenzio Trigona per i profili banking, dalla managing associate Martina Di Giovanni e dall’associate Lorenzo Ferraglioni per gli aspetti regolamentari e dal counsel Eugenio Falcone per i profili di diritto amministrativo.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il venditore Tristan Capital Partners per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dal partner Claudio Schettini e composto dal partner Alessandro Giannelli, dall’associate partner Federico Signorini, dal senior associate Francesco Palladino e dalla senior associate Giorgia Petrucci.