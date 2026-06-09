Avv. Silvia Tarantino

We Legal & Tax ha assistito Wegreenit nell’ambito dell’aggiudicazione di due rilevanti interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica situato nelle province di Milano e Alessandria, per un valore complessivo superiore a 37 milioni di euro.

Le commesse, affidate nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica finanziate con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riguardano interventi di efficientamento energetico e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e si inseriscono nel più ampio percorso di transizione energetica e sostenibilità promosso a livello nazionale ed europeo.

We Legal & Tax ha assistito Wegreenit in relazione ai profili legali e regolatori dell’operazione, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, alla strutturazione dei rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti, agli aspetti di compliance con la normativa PNRR, nonché alla gestione dei profili autorizzativi e dei rischi connessi all’esecuzione delle commesse.

Il team di We Legal & Tax è stato guidato dalla partner Avv. Silvia Tarantino, che ha coordinato le attività di assistenza legale connesse all’operazione.

L’aggiudicazione rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di crescita di Wegreenit nel settore dell’efficientamento energetico e conferma il ruolo della società tra gli operatori maggiormente attivi nella realizzazione di interventi finalizzati alla sostenibilità del patrimonio immobiliare pubblico.

L’operazione testimonia altresì il crescente rilievo delle competenze interdisciplinari richieste dai progetti finanziati dal PNRR, nei quali profili giuridici, regolatori, ambientali e industriali risultano strettamente integrati.